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Самедов: «Потом скажем, что команда из нашей группы выиграла Лигу чемпионов»
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Самедов: «Потом скажем, что команда из нашей группы выиграла Лигу чемпионов» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов высказался о лидере «Ливерпуля» Мохамеде Салахе и признался, что будет болеть за английскую команду в финале Лиги чемпионов, в котором соперником мерсисайдцев будет "Реал".
"Я с Салахом два раза пересекался. В Москве сыграли 1:1, я был в составе. А в Ливерпуле смотрел со скамейки. Думаю, можно с ним что-то сделать. Говорите, ни у кого пока не получилось? Значит, мы будем первыми.
Буду болеть за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Потом скажем: вот, команда из нашей группы выиграла Лигу чемпионов", — сказал Самедов.
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