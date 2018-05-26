Самедов: «Потом скажем, что команда из нашей группы выиграла Лигу чемпионов»

"Я с Салахом два раза пересекался. В Москве сыграли 1:1, я был в составе. А в Ливерпуле смотрел со скамейки. Думаю, можно с ним что-то сделать. Говорите, ни у кого пока не получилось? Значит, мы будем первыми.

Буду болеть за «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Потом скажем: вот, команда из нашей группы выиграла Лигу чемпионов", — сказал Самедов.