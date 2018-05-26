Сборная России тренируется в полном составе 

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира на сборе в Австрии. Сегодня команда тренируется в полном составе. Больных и травмированных нет.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Напомним, в первом матче чемпионата мира-2018 РоссиЯ 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем подопечные Станислава Черчесова встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). (Дмитрий СИМОНОВ)
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