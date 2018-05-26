Черышев: «Самый опасный соперник сборной России на ЧМ — Уругвай»

Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, как команда готовится к старту чемпионата мира — 2018.

«Посмотрели видео команд, против которых будем играть на чемпионате мира. Команды сильные. Будем готовиться. Кто самый опасный соперник? Самый опасный — Уругвай, но и в других матчах легко не будет. Нужно хорошо подготовиться физически и ментально.

Тренер пока видит меня на моей позиции. Остальные подробности не хотелось раскрывать.