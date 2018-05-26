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Черышев: «Самый опасный соперник сборной России на ЧМ — Уругвай»
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Черышев: «Самый опасный соперник сборной России на ЧМ — Уругвай» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал, как команда готовится к старту чемпионата мира — 2018.
«Посмотрели видео команд, против которых будем играть на чемпионате мира. Команды сильные. Будем готовиться. Кто самый опасный соперник? Самый опасный — Уругвай, но и в других матчах легко не будет. Нужно хорошо подготовиться физически и ментально.
Тренер пока видит меня на моей позиции. Остальные подробности не хотелось раскрывать.
Конечно, переживаю о том, что могу не попасть в окончательную заявку. Но в итоге кто бы ни попал в состав, будем болеть за ребят», — передает слова Черышева корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.
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