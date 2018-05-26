Сборная России за 1,5 часа прошла допинг-контроль

Сборная России в Твиттере сообщила, что все игроки команды за 1,5 часа прошли процедуру допинг-контроля. Ранее в субботу, 26 мая, в расположение национальной команды прибыли допинг-инспекторы ФИФА и забрали всех футболистов на проверку. Пресс-служба сборной отметила, что процедура «проходила в штатном режиме и в доброжелательной обстановке».

Отметим, что 22 мая ФИФА объявила о закрытии «допинговых» дел всех игроков российской сборной, вошедших в расширенный состав на чемпионат мира-2018.

Команда Станислава Черчесова c 20 мая находится на сборе в Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого россияне в Инсбруке проведут товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Процедура допинг-контроля подошла к концу. Она заняла полтора часа.

— Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2018 г.

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