Черноиванов: призер ОИ Белякова возглавит сборную России по боксу на ЧЕ 

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Анастасия Белякова возглавит женскую сборную России по боксу на предстоящем чемпионате Европы в Софии, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Александр Черноиванов.
Белякова на Играх в Рио-де-Жанейро заняла третье место в весовой категории до 60 килограммов. Чемпионат Европы пройдет в Болгарии с 5 по 12 июня.
"В состав нашей команды на чемпионат Европы включены все победительницы чемпионата России, проходившего в марте в Улан-Удэ, — сказал по телефону Черноиванов. — Самая опытная спортсменка — призер Олимпийских игр Анастасия Белякова, выступающая в весовой категории до 60 килограммов".
На чемпионате Европы также будут боксировать Екатерина Пальцева (48), Светлана Солуянова (51), Виктория Кулешова (54), Дарья Абрамова (57), Екатерина Дынник (64), Ярослава Якушина (69), Дарима Сандакова (75), Мария Уракова (81) и Кристина Ткачева (+81).