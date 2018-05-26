Черноиванов: призер ОИ Белякова возглавит сборную России по боксу на ЧЕ

Белякова на Играх в Рио-де-Жанейро заняла третье место в весовой категории до 60 килограммов. Чемпионат Европы пройдет в Болгарии с 5 по 12 июня.

"В состав нашей команды на чемпионат Европы включены все победительницы чемпионата России, проходившего в марте в Улан-Удэ, — сказал по телефону Черноиванов. — Самая опытная спортсменка — призер Олимпийских игр Анастасия Белякова, выступающая в весовой категории до 60 килограммов".