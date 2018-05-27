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Тренер женской сборной России по боксу рассказал о целях на чемпионат Европы
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Тренер женской сборной России по боксу рассказал о целях на чемпионат Европы 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер женской сборной России по боксу Александр Черноиванов рассказал, что основная задача команды на грядущий чемпионат Европы — занять первое общекомандное место. Турнир пройдет с 5 по 12 июня в Софии.
— Наша основная задача — занять первое общекомандное место, — приводит «Р-Спорт» слова Черноиванова. — Думаю, что основным конкурентом будет сборная Болгарии, потому что спортсменки доминировали в легких весах на чемпионате Европы 2016 года и сейчас тоже очень сильны. Но и наши девушки также хорошо готовы. Отмечу, что отдельные серьезные спортсменки есть и в командах Турции, Румынии, Финляндии, Голландии.
Отметим, что на европейском первенстве наши девушки поборются за медали во всех 10 весовых категориях.
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