Тренер женской сборной России по боксу рассказал о целях на чемпионат Европы

Главный тренер женской сборной России по боксу Александр Черноиванов рассказал, что основная задача команды на грядущий чемпионат Европы — занять первое общекомандное место. Турнир пройдет с 5 по 12 июня в Софии.

— Наша основная задача — занять первое общекомандное место, — приводит «Р-Спорт» слова Черноиванова. — Думаю, что основным конкурентом будет сборная Болгарии, потому что спортсменки доминировали в легких весах на чемпионате Европы 2016 года и сейчас тоже очень сильны. Но и наши девушки также хорошо готовы. Отмечу, что отдельные серьезные спортсменки есть и в командах Турции, Румынии, Финляндии, Голландии.

Отметим, что на европейском первенстве наши девушки поборются за медали во всех 10 весовых категориях.