Сборная Ирана по футболу проведет товарищеский матч с командой Литвы в Москве до ЧМ-2018 

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная Ирана проведет закрытый товарищеский матч против команды Литвы в Москве 8 июня перед началом чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
"Сборная Ирана прилетает одной из первых, она проведет товарищеский матч с командой Литвы 8 июня на тренировочном поле "Спартака". Эта игра будет закрыта для болельщиков и прессы. На стадионе в Краснодаре состоится встреча между сборными Испании и Туниса 9 июня", — сказал Сорокин.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Ирана будет жить на базе футбольного клуба «Локомотив» в Баковке и сыграет в одной группе с командами Марокко (15 июня, стадион «Санкт-Петербург»), Испании (20 июня, «Казань-Арена») и Португалии (25 июня, «Мордовия-Арена»).