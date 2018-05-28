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Адвокат из Египта подал иск на €1 млрд Рамосу за нанесение травмы Салаху
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Адвокат из Египта подал иск на €1 млрд Рамосу за нанесение травмы Салаху 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Адвокат из Египта Бассем Вахба подал иск на €1 млрд к защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу за умышленное нанесение травмы крайнему нападающему английского «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
"Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Буду просить компенсацию, которая может превысить € 1 млрд, за физический и психологический ущерб, который капитан «сливочных» нанес Салаху и египетскому народу", — передает слова Вахбы издание Goal, которое сослалось на эфир египетского канала Sada El-Balad.
По словам адвоката, в случае получения какой-либо компенсации он пожертвует её в египетский благотворительный фонд.
Ранее сообщалось, что лечение Салаха находится под контролем Египетской ассоциации футбола.
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