Адвокат из Египта подал иск на €1 млрд Рамосу за нанесение травмы Салаху

"Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Буду просить компенсацию, которая может превысить € 1 млрд, за физический и психологический ущерб, который капитан «сливочных» нанес Салаху и египетскому народу", — передает слова Вахбы издание Goal, которое сослалось на эфир египетского канала Sada El-Balad.

По словам адвоката, в случае получения какой-либо компенсации он пожертвует её в египетский благотворительный фонд.

Ранее сообщалось, что лечение Салаха находится под контролем Египетской ассоциации футбола.