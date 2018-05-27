СМИ: Салах пропустит первый матч на ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах не сыграет в первом матче чемпионата мира — 2018 из-за травмы, полученной в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" . Об этом сообщает «Советский спорт».

"Салах не будет участвовать в первом матче чемпионата мира, в котором «фараоны» 15 июня сыграют против команды Уругвая.

Такой вывод можно сделать, исходя из предварительной оценки характера его травмы", — цитирует портал «Аль-Яум ас-Сабиа» представителей сборной.

Ранее министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз рассказал подробности о травме Салаха.