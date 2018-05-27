Экс-игрок сборной Египта: Рамос намеренно травмировал Салаха 

Бывший нападающий национальной сборной Египта по футболу Мидо выразил уверенности, что защитник "Реала" Серхио Рамос намеренно наносил травму нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху в финальном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
"Тот, кто понимает в футболе, может увидеть, что Рамос намеренно травмировал Салаха! — написал Мидо в своем официальном аккаунте в твиттере.
В финальном матче Лиги чемпионов «сливочные» встречались с «Ливерпулем» и одержали победу со счетом 3:1. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этого поединка.
На грядущем чемпионате мира — 2018 сборная Египта в рамках группового этапа сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.
Ранее вратарь «Ливерпуля» извинился за ошибки в матче против «Реала».