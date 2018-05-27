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Рамос оставил лидера соперников сборной России без ЧМ
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Рамос оставил лидера соперников сборной России без ЧМ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Лидер «Ливерпуля» и лучший игрок сборной Египта Мохаммед Салах, получивший травму в игре против мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов, не сможет выступить на чемпионате мира в России, сообщил в Twitter журналист Адриано Дель Монте.
По его данным, у Салаха — вывих плеча, который не позволит ему восстановиться до начала мундиаля.
Травму египетский футболист получил после столкновения с капитаном «Реала» Серхио Рамосом. На  минуте игры его заменили. Видно было, что футболист плачет.
Серхио Рамос стал невольным виновником того, что соперник сборной России по групповому турниру чемпионата мира может остаться без своего лучшего игрока. Таким образом, капитан сборной Испании мог повлиять на расстановку команд в итоговой таблице группы А. При определенных раскладах российская сборная может выйти на испанцев или португальцев — команду другого участника встречи «Ливерпуль» — «Реал», Криштиану Роналду.
Напомним, что мадридский «Реал», одержав победу над «Ливерпулем» в финальном матче Лиги чемпионов UEFA, установил очередной рекорд в европейском футболе. Команда из столицы Испании в 13‐й раз в своей истории взяла главный клубный трофей континента (включая Кубок чемпионов) и выиграла Лигу чемпионов уже в седьмой раз. Причем мадридцы сделали это четырежды за последние пять лет и в третий раз подряд.
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