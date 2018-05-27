Рамос оставил лидера соперников сборной России без ЧМ

Лидер «Ливерпуля» и лучший игрок сборной Египта Мохаммед Салах , получивший травму в игре против мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов, не сможет выступить на чемпионате мира в России, сообщил в Twitter журналист Адриано Дель Монте.

По его данным, у Салаха — вывих плеча, который не позволит ему восстановиться до начала мундиаля.

Травму египетский футболист получил после столкновения с капитаном «Реала» Серхио Рамосом . На минуте игры его заменили. Видно было, что футболист плачет.

Серхио Рамос стал невольным виновником того, что соперник сборной России по групповому турниру чемпионата мира может остаться без своего лучшего игрока. Таким образом, капитан сборной Испании мог повлиять на расстановку команд в итоговой таблице группы А. При определенных раскладах российская сборная может выйти на испанцев или португальцев — команду другого участника встречи «Ливерпуль» — «Реал», Криштиану Роналду