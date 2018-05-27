Полузащитник «Реала» Кроос рассказал, что победа на ЧМ-2018 станет следующей его целью

КИЕВ, 27 мая. / ТАСС /. Полузащитник "Реала" Тони Кроос после победы в Лиге чемпионов ставит перед собой цель победить на чемпионате мира в России в составе сборной Германии. Об этом он сообщил журналистам после финального матча в Киеве.

Испанский футбольный клуб «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» со счетом 3:1 в финальном матче Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграл турнир.

"Признаюсь честно, после того, как улеглись все эмоции, то стало даже как-то легче дышать. Для меня победа «Реала» в Лиге чемпионов является главным событием футбольного сезона. Не за горами чемпионат мира по футболу в России, моя следующая цель вернуться из Москвы в статусе чемпиона мира по футболу. Уверен, что организаторы сделают все для того, чтобы получился большой футбольный праздник", — сказал Кроос.

Кроос вошел в расширенный состав сборной Германии для участия в ЧМ-2018. Ранее в составе немецкой национальной команды Кроос становился чемпионом мира (2014) и бронзовым призером турнира (2010).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Германии на чемпионате мира сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, «Лужники»), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).