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Кроос: «Моя следующая цель — победа на чемпионате мира»
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Кроос: «Моя следующая цель — победа на чемпионате мира» 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Реала" Тони Кроос после победы в Лиге чемпионов ставит перед собой цель победить на чемпионате мира в России в составе сборной Германии. Об этом он сообщил журналистам после финального матча в Киеве.
"Признаюсь честно, после того, как улеглись все эмоции, то стало даже как-то легче дышать. Для меня победа «Реала» в Лиге чемпионов является главным событием футбольного сезона. Не за горами чемпионат мира по футболу в России, моя следующая цель вернуться из Москвы в статусе чемпиона мира по футболу. Уверен, что организаторы сделают все для того, чтобы получился большой футбольный праздник", — сказал Кроос.
Испанский футбольный клуб «Реал» одержал победу над английским «Ливерпулем» со счетом 3:1 в финальном матче Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграл турнир.
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