Травмированный футболист сборной Испании Карвахаль выступит на ЧМ-2018

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Даниэль Карвахаль , который получил травму в финале Лиги чемпионов, сыграет на чемпионате мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, Карвахалю диагностирована мышечная травма задней поверхности правого бедра, на лечение который уйдет от двух до трех недель.

На групповом этапе мирового первенства сборная Испании встретится с командами Португалии, Ирана и Марокко.

Ранее сообщалось, что нападающий «Русенборга» и сборной Дании Никлас Бендтнер может не сыграть на чемпионате мира 2018 года в России.