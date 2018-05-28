Прогноз на матч Португалия — Тунис: вернут ли португальцы уверенность в своих силах

Португалия — Тунис. Прогноз на товарищеский матч (28.05.2018, 21:45 мск).

В Браге сыграют участники чемпионата мира 2018 сборные Португалии и Туниса, которые начинают свои заключительные этапы подготовки к мировому первенству. Чемпионы Европы горят желанием стать и чемпионами мира, в то время как африканской команде было бы за счастье просто выйти из группы. В этом матче португальцы, разумеется, являются фаворитами — коэффициент на их победу составляет всего 1.38.

Сборная Португалии

Для сборной Португалии отборочный турнир был фактически очным противостоянием со Швейцарией. В первом туре команду Фернанду Сантуша проиграла «крестоносцам» 0:2, после чего оба соперника синхронно добыли по 8 побед. В последнем же туре португальцы взяли реванш 2:0, и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов получили прямую путёвку на мундиаль. Криштиану Роналду стал одним из лучших бомбардиров отборочного раунда, но сегодня он не сыграет, так как только позавчера выигрывал свой пятый кубок Лиги чемпионов.

Сборная Туниса

Сборная Туниса прошла заключительный этап отбора на чемпионат мира весьма уверенно, не потерпев ни одного поражения в своей группе. Сопротивляться пыталась сборная Конго, с которой в гостевом матче тунисцы едва ушли от поражения, вырвав ничью 2:2, благодаря двум голам в концовке встречи. В итоге Тунис опередил конголезцев на одно очко.

Где смотреть матч

Телеканал «Матч! Футбол 3» покажет матч Португалия — Тунис в прямом эфире, начиная с 21:40 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи будет доступна на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Единственный раз сборные Португалии и Туниса встречались между собой в октябре 2002-го года в товарищеском матче в Лиссабоне, который закончился вничью 1:1 — быстрый гол Паулеты тогда не смог обеспечить португальцам победу.

Интересные факты

В четырёх товарищеских матчах после отбора на ЧМ-2018 сборная Португалии добыла лишь 2 победы (+2=1-1, 6:5);

Сборная Туниса имеет 7-матчевую беспроигрышную серию (+5=2-0, 11:4);

Сборная Туниса в последний раз играла с соперником из Европы 4 году назад, когда проиграла Бельгии (0:1), пропустив тогда гол на последних минутах матча от Мертенса.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"