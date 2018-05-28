Ещё
Прогноз на матч Португалия — Тунис: вернут ли португальцы уверенность в своих силах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Португалия — Тунис: вернут ли португальцы уверенность в своих силах 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Португалия — Тунис. Прогноз на товарищеский матч (28.05.2018, 21:45 мск).
В Браге сыграют участники чемпионата мира 2018 сборные Португалии и Туниса, которые начинают свои заключительные этапы подготовки к мировому первенству. Чемпионы Европы горят желанием стать и чемпионами мира, в то время как африканской команде было бы за счастье просто выйти из группы. В этом матче португальцы, разумеется, являются фаворитами — коэффициент на их победу составляет всего 1.38.
Сборная Португалии
Для сборной Португалии отборочный турнир был фактически очным противостоянием со Швейцарией. В первом туре команду Фернанду Сантуша проиграла «крестоносцам» 0:2, после чего оба соперника синхронно добыли по 8 побед. В последнем же туре португальцы взяли реванш 2:0, и благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов получили прямую путёвку на мундиаль. Криштиану Роналду стал одним из лучших бомбардиров отборочного раунда, но сегодня он не сыграет, так как только позавчера выигрывал свой пятый кубок Лиги чемпионов.
Сборная Туниса
Сборная Туниса прошла заключительный этап отбора на чемпионат мира весьма уверенно, не потерпев ни одного поражения в своей группе. Сопротивляться пыталась сборная Конго, с которой в гостевом матче тунисцы едва ушли от поражения, вырвав ничью 2:2, благодаря двум голам в концовке встречи. В итоге Тунис опередил конголезцев на одно очко.
Где смотреть матч
Телеканал «Матч! Футбол 3» покажет матч Португалия — Тунис в прямом эфире, начиная с 21:40 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция этой встречи будет доступна на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Единственный раз сборные Португалии и Туниса встречались между собой в октябре 2002-го года в товарищеском матче в Лиссабоне, который закончился вничью 1:1 — быстрый гол Паулеты тогда не смог обеспечить португальцам победу.
Интересные факты
В четырёх товарищеских матчах после отбора на ЧМ-2018 сборная Португалии добыла лишь 2 победы (+2=1-1, 6:5);
Сборная Туниса имеет 7-матчевую беспроигрышную серию (+5=2-0, 11:4);
Сборная Туниса в последний раз играла с соперником из Европы 4 году назад, когда проиграла Бельгии (0:1), пропустив тогда гол на последних минутах матча от Мертенса.
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
Португальцы очень невнятно провели последние 3 товарищеских матча, сыграв сперва вничью с США (1:1), затем чудом вырвав победу над Египтом (2:1), когда Роналду оформил дубль на последних секундах матча, а затем было разгромное поражение от Голландии (0:3). Сегодня команде Сантуша очень важно вернуть уверенность в своих силах. Хотя сильно выкладываться португальцы вряд ли будут, ведь в субботу им играть с грозной сборной Бельгии, но побеждать Тунис они должны обязательно. Наш прогноз: «Португалия победит и Тотал меньше 3,5» — коэффициент 1.86  Михаил КРИПАК
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Турция - Иран: кто из географических соседей окажется сильнее Шмицер: "Салах способен стать главной звездой ЧМ-2018" ​Главный тренер сборной Германии сделал выбор между Месси и Роналду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Антигерою финала ЛЧ угрожают убийством
Видео
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение