Российские гандболистки на выезде победили Португалию в квалификации ЧЕ-2018

Женская сборная России в пятом туре отборочного этапа чемпионата Европы по гандболу на выезде переиграла команду Португалии со счётом 30:24. Подопечные Евгения Трефилова одержали третью победу в пяти встречах и донали по набранным очкам команды Румынии и Австрии, которые проведут матч пятого тура позднее.

Россиянки завершат выступление во втором раунде квалификации матчем с австрийками, который состоится 3 июня. Чемпионат Европы пройдёт с 29 ноября по 16 декабря во Франции.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Квалификация. Второй раунд Группа 4. 5-й тур. Синиш, Португалия

Португалия — Россия — 24:30 (14:15).