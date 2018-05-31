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Российские гандболистки на выезде победили Португалию в квалификации ЧЕ-2018
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Российские гандболистки на выезде победили Португалию в квалификации ЧЕ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Женская сборная России в пятом туре отборочного этапа чемпионата Европы по гандболу на выезде переиграла команду Португалии со счётом 30:24. Подопечные Евгения Трефилова одержали третью победу в пяти встречах и донали по набранным очкам команды Румынии и Австрии, которые проведут матч пятого тура позднее.
Россиянки завершат выступление во втором раунде квалификации матчем с австрийками, который состоится 3 июня. Чемпионат Европы пройдёт с 29 ноября по 16 декабря во Франции.
Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Квалификация. Второй раунд Группа 4. 5-й тур. Синиш, Португалия
Португалия — Россия — 24:30 (14:15).
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