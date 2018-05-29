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Сборная Португалии без Роналду не смогла обыграть команду Туниса
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Сборная Португалии без Роналду не смогла обыграть команду Туниса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Сборная Португалии сыграла вничью с командой Туниса в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Браге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Андре Силва и Жоау Мариу. У гостей отличились Анис Бадри и Фахреддин Бен Юссеф.
В матче не принимал участие нападающий сборной Португалии Криштиано Роналду.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
На чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана. Тунис выступит в группе G с Бельгией, Панамой и Англией.
Футбол. Товарищеский матч Португалия — Тунис — 2:2 Голы: 1:0 — Силва, 22; 2:0 — Мариу, 34; 2:1 — Бадри, 39; 2:2 — Бен Юссеф, 64
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Комментарии  Ещё 12 источников 
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