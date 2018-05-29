Сборная Португалии без Роналду не смогла обыграть команду Туниса

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Туниса в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Браге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Андре Силва и Жоау Мариу. У гостей отличились Анис Бадри и Фахреддин Бен Юссеф.

В матче не принимал участие нападающий сборной Португалии Криштиано Роналду.

На чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана. Тунис выступит в группе G с Бельгией, Панамой и Англией.

Футбол. Товарищеский матч Португалия — Тунис — 2:2 Голы: 1:0 — Силва, 22; 2:0 — Мариу, 34; 2:1 — Бадри, 39; 2:2 — Бен Юссеф, 64