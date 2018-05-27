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СМИ: Салах пропустит первый матч на ЧМ-2018 по футболу
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СМИ: Салах пропустит первый матч на ЧМ-2018 по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах не сыграет в первом матче чемпионата мира — 2018 из-за травмы, полученной в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". Об этом сообщает «Советский спорт».
"Салах не будет участвовать в первом матче чемпионата мира, в котором «фараоны» 15 июня сыграют против команды Уругвая.
Такой вывод можно сделать, исходя из предварительной оценки характера его травмы", — цитирует портал «Аль-Яум ас-Сабиа» представителей сборной.
Ранее министр спорта и молодежи Египта Халед Абд Эль-Азиз рассказал подробности о травме Салаха.
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