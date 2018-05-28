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Прогноз на матч Мексика — Уэльс: обыграют ли «ацтеки» валлийцев в США
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Прогноз на матч Мексика — Уэльс: обыграют ли «ацтеки» валлийцев в США 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Мексика — Уэльс. Прогноз на товарищеский матч (29.05.2018, 04:00 мск).
Сборная Мексики начинает свой заключительный этап подготовки к чемпионату мира в России на своём континенте, проводя матч в пригороде Лос-Анджелеса Пасадине, куда также наведалась сборная Уэльа. В этом матче мексиканцев видят фаворитами букмекеры, предлагая на их чистую победу коэффициент 1.58.
Сборная Мексики
Сборная Мексики была и остаётся сильнейшей сборной в зоне КОНКАКАФ. Очередной отбор на чемпионат мира «ацтеки» преодолели без каких-либо проблем, финишировав на первом месте на заключительной стадии североамериканского отбора, проиграв лишь один матч — в последнем туре Гондурасу (2:3), когда самим мексиканцам уже не нужно было ничего. На чемпионате мира сборной Мексике предстоит играть с немцами, шведами и корейцами. Матчи с европейскими сборными всегда сложно даются мексиканцам, поэтому на этапе подготовки они решили играть исключительно с европейскими соперниками. В этом календарном году команда Хуана-Карлоса Осорио уже обыграла Боснию (1:0) и Исландию (3:0), проиграв только Хорватии (0:1).
Сборная Уэльса
Валлийская сборная стала главным открытием Евро-2016, где добралась до полуфинала, уступив только будущим чемпионам португальцам. Но подтвердить неслучайность своего успеха на континентальном первенстве не удалось — команда Криса Коулмена финишировала лишь третьей в своей отборочной группе, позади Сербии и Ирландии. В начале 2018-го году сборную возглавил легендарный в прошлом валлийский футболист Райан Гиггз. В марте команда Уэльса наведалась в Китай, где приняла участие в товарищеском турнире, эффектно разгромив в полуфинале Китай (6:0), но в финале случилось минимальное поражение от Уругвая (0:1).
Где смотреть матч
Российское телевидение не покажет матч трансляцию матча между сборными Мексики и Уэльса. Зато будет доступна текстовая трансляция этого поединка на портале LiveResult.Ru.
Статистика личных встреч
Мексиканцы и валлийцы встречались между собой лишь дважды. В далёком 1958-м году команды сыграли вничью 1:1 на чемпионате мира в Швеции. В мае 2012-го года они сошлись в товарищеском матче в Нью-Джерси, и тогда Мексика победила 2:0, благодаря дублю де Нигриса, который уже завершил свою карьеру.
Интересные факты
За последние 4 года сборная Мексики проиграла лишь 2 домашних товарищеских матча, и оба раза Хорватии (+15=3-2, 30:10);
В последних четырёх матчах сборной Мексики проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт»;
Сборная Уэльса имеет 7-матчевую безвыигрышную серию в выездных матчах (+0=2-5, 4:13);
Сборная Уэльса проиграла последние 6 выездных товарищеских матчей, причём в пяти последних она не забивала (+0=0-6, 1:12).
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
Вряд ли сборная Мексики станет выкладываться на полную в первом матче сбора перед чемпионатом мира. Скорее всего команда Осорио будет постепенно прибавлять. В этом матче главный тренер попробует поэкспериментировать и наиграть какие-то связки, после чего уже в Мексике команда будет играть только на победу с Шотландией, а сегодня у команды Уэльса будет хорошая возможность не проиграть, пусть даже и играть они будут без Бэйла, но можно не жалеть сил, поскольку валлийцы после этого матча уходят в отпуск. Наш прогноз: «Результат матча» (Ничья) — коэффициент 3.94  Михаил КРИПАК
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