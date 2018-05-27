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Путин считает сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира по футболу
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Путин считает сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира по футболу 

Газета.Ru 1 час назад
Президент России Вадимир Путин считает, что одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу является сборная Испания, передает ФАН.
Заявление президента прозвучало на встрече с представителями мировых СМИ. Путин также отметил, что чемпионат должен стать праздником для всего мира.
"Думаю, мы этого добьемся", — подчеркнул президент России.
Сборная Испании начнет выступление на чемпионате мира в группе B вместе с Ираном, Марокко и Португалией. Первая игра испанской команды на турнире пройдет в Сочи 15 июня. Противником сборной Испании станет португальская команда.
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