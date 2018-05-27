Путин считает сборную Испании одним из фаворитов чемпионата мира по футболу

Президент России Вадимир Путин считает, что одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу является сборная Испания, передает ФАН.

Заявление президента прозвучало на встрече с представителями мировых СМИ. Путин также отметил, что чемпионат должен стать праздником для всего мира.

"Думаю, мы этого добьемся", — подчеркнул президент России.

Сборная Испании начнет выступление на чемпионате мира в группе B вместе с Ираном, Марокко и Португалией. Первая игра испанской команды на турнире пройдет в Сочи 15 июня. Противником сборной Испании станет португальская команда.