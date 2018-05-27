Любимов: сборная России по футболу может выйти из группы

Журналист Александр Любимов прокомментировал прогноз Леонида Слуцкого на результат сборной России по футболу на ЧМ-2018, передает НСН.

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы национальной команды на чемпионате мира по футболу. Он заявил, что российская сборная покажет качественный футбол — потому, что на мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем.

"Очень на это надеюсь, но, знаете, мир сейчас стал таким странным. Если «Евровидение» может выиграть трансвестит, то, в принципе, сборная России может выйти из группы", — сказал он.