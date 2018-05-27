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Любимов: сборная России по футболу может выйти из группы
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Любимов: сборная России по футболу может выйти из группы 

Газета.Ru 37 минут назад
Журналист Александр Любимов прокомментировал прогноз Леонида Слуцкого на результат сборной России по футболу на ЧМ-2018, передает НСН.
Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий оценил шансы национальной команды на чемпионате мира по футболу. Он заявил, что российская сборная покажет качественный футбол — потому, что на мировых первенствах хозяева турнира всегда играют с особой заряженностью и настроем.
"Очень на это надеюсь, но, знаете, мир сейчас стал таким странным. Если «Евровидение» может выиграть трансвестит, то, в принципе, сборная России может выйти из группы", — сказал он.
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