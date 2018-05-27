Дасаев: «Сборная России обязательно выйдет из группы на ЧМ-2018»

Бывший голкипер сборной СССР, тренер вратарей «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Я думаю, прежде всего, мы должны выйти из группы. И мы обязательно выйдем. А дальше всё зависит от соперника. Обратить внимание можно на Кокорина, Смолова и некоторых молодых ребят, как Кузяев, например.

Я думаю, что в финале будут немцы и бразильцы. Кто выиграет, я не знаю. А болеть я буду за своих и за испанцев и не скидываю их со счетов. Сейчас сборная находится в очень хорошей форме и игроки подобраны очень сильные. К старой системе Луиса Арагонеса (тренер испанской сборной с 2004 по 2008 годы — ред.) добавилась техника и скорость. Поэтому сборная очень хорошая и достойна внимания», — цитирует Дасаева.

Сборная России сыграет в группе А вместе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Первый матч россияне проведут 14 июня в Москве, на стадионе «Лужники».