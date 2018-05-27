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Дасаев: «Сборная России обязательно выйдет из группы на ЧМ-2018»
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Дасаев: «Сборная России обязательно выйдет из группы на ЧМ-2018» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Бывший голкипер сборной СССР, тренер вратарей «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.
«Я думаю, прежде всего, мы должны выйти из группы. И мы обязательно выйдем. А дальше всё зависит от соперника. Обратить внимание можно на Кокорина, Смолова и некоторых молодых ребят, как Кузяев, например.
Я думаю, что в финале будут немцы и бразильцы. Кто выиграет, я не знаю. А болеть я буду за своих и за испанцев и не скидываю их со счетов. Сейчас сборная находится в очень хорошей форме и игроки подобраны очень сильные. К старой системе Луиса Арагонеса (тренер испанской сборной с 2004 по 2008 годы — ред.) добавилась техника и скорость. Поэтому сборная очень хорошая и достойна внимания», — цитирует Дасаева.
Сборная России сыграет в группе А вместе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Первый матч россияне проведут 14 июня в Москве, на стадионе «Лужники».
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