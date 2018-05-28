Женская сборная России стартует в Суперфинале Мировой лиги по водному поло в Китае

ТАСС , 28 мая. Суперфинал ватерпольной Мировой лиги среди женских команд стартует в понедельник в китайском Куньшане. В число восьми участников вновь вошла сборная России, которая успешно выступила на европейском отборочном турнире.

Российские ватерполистки сумели пробиться в Суперфинал Мировой лиги в 12-й раз подряд. Год назад в китайском Шанхае россиянки заняли третье место, потерпев поражение в полуфинале от соперниц из Канады (10:11). В Куньшане сборная России 28 мая проведет с канадками первый же матч группы В. На следующий день российская сборная встретится с командой Японии, 30 мая — с главными фаворитами из США.

В одной группе с россиянками сыграют все призеры прошлогоднего Суперфинала Мировой лиги, когда американки в финале победили канадок. В четвертьфинал выходят все участники турнира, на первой стадии плей-офф команды группы В сыграют со сборными из группы А, которую составили представители Австралии, Испании, Китая и Нидерландов. Четвертьфиналы пройдут 31 мая, полуфиналы — 1 июня, матчи за седьмое, пятое, третье места и финал запланированы на 2 июня.

На отборочной стадии Мировой лиги в зоне Европы российские ватерполистки заняли второе место, уступив первенство испанкам, зато опередив команду Нидерландов. Венгерская сборная осталась последней и в Суперфинал не пробилась.

Еще пять участников финала в Куньшане определились по итогам прошедшего в апреле в новозеландском Окленде межконтинентального отборочного турнира, который завершился победой американок. Второе место заняла сборная Австралии, в матче за третье место канадки обыграли соперниц из Китая. Пятое место завоевала сборная Японии, которая пробилась в Суперфинал второй год подряд.

Американки доминируют в женском водном поло

Суперфинал Мировой лиги среди женских команд проводится с 2004 года, из 14 предыдущих турниров 11 выиграли американские ватерполистки, которые также победили на двух последних чемпионатах мира и Олимпийских играх (2012, 2016). По одному титулу у сборных Греции, Китая и России, которая победила в 2008 году. На счету россиянок также второе место в 2005-м и 2013-м, а также две бронзы (2006, 2017).

В нынешнем ватерпольном сезоне сборная России также выступит на чемпионате Европы для женских и мужских команд, который пройдет в июле в Барселоне. В сентябре в Сургуте состоится розыгрыш Кубка мира по водному поло среди женщин, который проводится раз в четыре года.

Суперфинал Мировой лиги среди мужских команд в нынешнем сезоне пройдет 18-23 июня в Будапеште, в четвертый раз за 16 лет в турнире примет участие сборная России.