Представительницы ЦСКА приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях

Встреча прошла в Мраморном зале Российского этнографического музея.

В Санкт-Петербурге в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума представительницы ЦСКА Яна Егорян Софья Великая приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях.

В составе команд выступили сильнейшие спортсменки двух стран.

Сборная России: олимпийская чемпионка, чемпионка мира Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира Яна Егорян, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Юлия Гаврилова , чемпионка России 2018 года Светлана Шевелева

Сборная Франции: призер чемпионатов мира и Европы Сесилия Бердер , победитель турнира серии Гран-при, призер чемпионатов мира и Европы Шарлотта Лембах, победитель этапов Кубка мира, призер чемпионатов мира и Европы Манон Брюне, призер чемпионата Европы Сара Бальзер.

Встреча прошла в Мраморном зале Российского этнографического музея.

Спортсменки обеих команд смогли продемонстрировать зрителям свое лучшее фехтование, а именно блестящее умение владеть как оружием, так и эмоциями, хотя последнее всегда труднее. И хотя встреча носила дружеский характер, каждая спортсменка старалась принести победу команде. В результате победу с минимальным преимуществом 45-44 одержала сборная России.

После окончания матча своим впечатлением поделился президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов : «Мы с большим удовольствием присутствовали сегодня на этой встрече, где смогли увидеть блестящее фехтование, отличную технику и хорошие скорости. Я очень надеюсь, что этот матчи станут традиционными и будут служить развитию дружбы между федерациями двух стран».

Ответная встреча сборных России и Франции планируется в Париже в ноябре этого года в рамках конгресса Международной федерации фехтования (FIE).