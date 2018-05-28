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Представительницы ЦСКА приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях
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Представительницы ЦСКА приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Встреча прошла в Мраморном зале Российского этнографического музея.
В Санкт-Петербурге в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума представительницы ЦСКА Яна Егорян и Софья Великая приняли участие в товарищеском матче между женскими сборными России и Франции по фехтованию на саблях.
В составе команд выступили сильнейшие спортсменки двух стран.
Сборная России: олимпийская чемпионка, чемпионка мира Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира Яна Егорян, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Юлия Гаврилова, чемпионка России 2018 года Светлана Шевелева.
Сборная Франции: призер чемпионатов мира и Европы Сесилия Бердер, победитель турнира серии Гран-при, призер чемпионатов мира и Европы Шарлотта Лембах, победитель этапов Кубка мира, призер чемпионатов мира и Европы Манон Брюне, призер чемпионата Европы Сара Бальзер.
Встреча прошла в Мраморном зале Российского этнографического музея.
Спортсменки обеих команд смогли продемонстрировать зрителям свое лучшее фехтование, а именно блестящее умение владеть как оружием, так и эмоциями, хотя последнее всегда труднее. И хотя встреча носила дружеский характер, каждая спортсменка старалась принести победу команде. В результате победу с минимальным преимуществом 45-44 одержала сборная России.
После окончания матча своим впечатлением поделился президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов: «Мы с большим удовольствием присутствовали сегодня на этой встрече, где смогли увидеть блестящее фехтование, отличную технику и хорошие скорости. Я очень надеюсь, что этот матчи станут традиционными и будут служить развитию дружбы между федерациями двух стран».
Ответная встреча сборных России и Франции планируется в Париже в ноябре этого года в рамках конгресса Международной федерации фехтования (FIE).
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