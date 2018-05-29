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Жиру сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции
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Жиру сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил свой 31-й мяч за сборную Франции в товарищеском матче против команды Ирландии, сообщает "Советский спорт".
По этому показателю форвард сравнялся с Зинедином Зиданом. Также он обогнал Жюста Фонтена и Жан-Пьера Папена, у которых по 30 голов за национальную команду.
Лидируют в списке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри (51), Мишель Платини (41) и Давид Трезеге (34).
Сборная Франции одержала победу над командой Ирландии со счетом 2:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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