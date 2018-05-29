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Сборная Франции обыграла команду Ирландии в товарищеском матче
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Сборная Франции обыграла команду Ирландии в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Франции одержала победу над командой Ирландии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру и Набиль Фекир.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
На чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, сборная Франции сыграет в группе C с командами Австралии, Перу и Дании.
Футбол. Товарищеский матч Франция — Ирландия — 2:0 Голы: 1:0 — Жиру, 40; 2:0 — Фекир, 43
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