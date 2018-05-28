СМИ: футболисты сборной Бразилии получат по $1 млн в случае победы на ЧМ-2018

ТАСС , 28 мая. Бразильская конфедерация футбола (CBF) назначила премиальные игрокам национальной сборной в размере $1 млн в случае победы на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo.

Такую же сумму в случае завоевания титула получат члены тренерского штаба сборной.

Данная сумма призовых может стать рекордной в истории мировых первенств для всех сборных. За победу на чемпионате мира 2002 года бразильцы получили сумму почти в пять раз меньше. За титул в 1994 году футболисты заработали около $80 тысяч.

CBF обещала игрокам и тренерскому штабу в общей сложности $35 млн за победу на домашнем чемпионате мира 2014 года, однако бразильцы в итоге остались без медалей, в полуфинале уступив немцам (1:7), а в матче за третье место — голландцам (0:3).