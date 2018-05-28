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СМИ: футболисты сборной Бразилии получат по $1 млн в случае победы на ЧМ-2018
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СМИ: футболисты сборной Бразилии получат по $1 млн в случае победы на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 28 мая. Бразильская конфедерация футбола (CBF) назначила премиальные игрокам национальной сборной в размере $1 млн в случае победы на чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo.
Такую же сумму в случае завоевания титула получат члены тренерского штаба сборной.
Данная сумма призовых может стать рекордной в истории мировых первенств для всех сборных. За победу на чемпионате мира 2002 года бразильцы получили сумму почти в пять раз меньше. За титул в 1994 году футболисты заработали около $80 тысяч.
CBF обещала игрокам и тренерскому штабу в общей сложности $35 млн за победу на домашнем чемпионате мира 2014 года, однако бразильцы в итоге остались без медалей, в полуфинале уступив немцам (1:7), а в матче за третье место — голландцам (0:3).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рики (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербии (Москва, стадион "Спартак", 27 июня).
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