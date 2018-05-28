Тайсон — о попадании в заявку на ЧМ: «Я в сборную не упал с неба на парашюте!»

Нападающий «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсон считает, что заслужил попадание в заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. Главный тренер сборной Бразилии Тите включил Тайсона в окончательный список из 23 игроков, за что подвергся критике со стороны юразильских СМИ.

”У меня был хороший сезон. Я же в сборную не упал с неба на парашюте! Просто многие не видели матчей «Шахтера». Теперь я спокойно работаю, чтобы помочь своей команде”, — цитирует Тайсона Fox Sports.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Первый матч бразильцы проведут против Швейцарцев. Игра состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.