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Тайсон — о попадании в заявку на ЧМ: «Я в сборную не упал с неба на парашюте!»
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Тайсон — о попадании в заявку на ЧМ: «Я в сборную не упал с неба на парашюте!» 

SPORT24.ru 57 минут назад
Нападающий «Шахтера» и сборной Бразилии Тайсон считает, что заслужил попадание в заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. Главный тренер сборной Бразилии Тите включил Тайсона в окончательный список из 23 игроков, за что подвергся критике со стороны юразильских СМИ.
”У меня был хороший сезон. Я же в сборную не упал с неба на парашюте! Просто многие не видели матчей «Шахтера». Теперь я спокойно работаю, чтобы помочь своей команде”, — цитирует Тайсона Fox Sports.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии. Первый матч бразильцы проведут против Швейцарцев. Игра состоится 17 июня в Ростове-на-Дону.
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