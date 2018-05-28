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Первый канал покажет товарищеский матч между Россией и Турцией в прямом эфире
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Первый канал покажет товарищеский матч между Россией и Турцией в прямом эфире 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый канал покажет товарищеский матч между сборными России и Турции в прямом эфире, сообщает ТАСС.
Встреча пройдет 5 июня на «ВЭБ-Арене» в 18:50.
Тренировочные сборы национальной команды в Австрии продлятся до 31 мая, а 30 мая подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч с Австрией в Инсбруке. После сборная России вернется в Москву и продолжит подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске.
Ранее полузащитник национальной команды Александр Головин рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.
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