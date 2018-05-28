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Первый канал покажет товарищеский матч между сборными России и Турции по футболу
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Первый канал покажет товарищеский матч между сборными России и Турции по футболу 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 28 мая /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Турции по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.
Игра пройдет 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Трансляция начнется в 18:50 мск.
Сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая, 30 мая подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч против австрийцев в Инсбруке. 31 мая российская сборная вернется в Москву, продолжив подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске.
Сборная России провела выездной товарищеский матч с командой Турции в августе 2016 года. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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