Первый канал покажет товарищеский матч между сборными России и Турции по футболу

МОСКВА, 28 мая / ТАСС /. Первый канал в прямом эфире покажет товарищеский матч между сборными России и Турции по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала. Игра пройдет 5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Трансляция начнется в 18:50 мск. Сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая, 30 мая подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч против австрийцев в Инсбруке. 31 мая российская сборная вернется в Москву, продолжив подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске. Сборная России провела выездной товарищеский матч с командой Турции в августе 2016 года. Встреча завершилась со счетом 0:0.