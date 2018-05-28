Прогноз на матч Турция — Иран: кто из географических соседей окажется сильнее

Турция — Иран. Прогноз на товарищеский матч (28.05.2018, 21:15 мск).

В прелюбопытнейшем товарищеском поединке встретятся географические соседи — сборные Турции и Ирана, которые ранее никогда не играли друг с другом на футбольном поле. Матч пройдёт в Стамбуле на 17-тысячном стадионе имени Фатиха Терима . Букмекеры перед этим матчем отдают небольшое предпочтение туркам, оценив их победу коэффициентом 2.28.

Сборная Турции

Сборную Турции мы не увидим на чемпионате мира в России, так как «янычары» провалили европейский отбор, заняв в своей группе всего лишь четвёртое место — после Исландии, Хорватии и Украины. По ходу турнира в команде сменился главный тренер — вместо подавшего в отставку Фатиха Терима команду возглавил Мирча Луческу . С опытным румынским наставником турки обыграли Хорватию (1:0), зато проиграли Украине (0:2) и Исландии (0:3), и сыграли вничью с Финляндией (2:2). Тем не менее Луческу остался «рулевым» сборной Турции. На мартовском сборе турки обыграли дома Ирландию (1:0), а на выезде сыграли вничью с Черногорией (2:2).

Сборная Ирана

Сборная Ирана более чем уверенно преодолела заключительную часть азиатского отбора, не проиграв ни одного из десяти матчей, в группе с такими сборными, как: Южная Корея, Сирия, Узбекистан, Китай и Катар, пропустив при этом всего 2 гола. В дальнейших товарищеских матчах иранцы также были хороши. Помним их ничью со сборной России (1:1) в Казани. В марте всё-таки «персидские леопарды» проиграли первый матч за год, уступив Туниса (0:1), но затем сразу обыграли Алжир (2:1). Неделю назад команда Карлуша Кейруша, который уже 7 лет руководит сборной Ирана, обыграла команду Узбекистана (1:0).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

Узнавать обо всех событиях матча Турция — Иран Вы сможете в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru. Телетрансляция этого матча на российском телевидении не запланирована.

Статистика личных встреч

Сборные Турции и Ирана ранее никогда не пересекались в очных встречах друг с другом.

Интересные факты

Сборная Турции пропускала в семи из девяти последних матчей (+3=2-4, 12:15);

Сборная Турции выиграла лишь 2 товарищеских матча из последних семи (+2=3-2, 8:8);

За последние 14 месяцев сборная Ирана проиграла лишь однажды (+10=3-1, 21:7);

Сборная Ирана более трёх лет не пропускает в гостевых матчах больше одного гола.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"