Суарес: желаю Салаху всего наилучшего, надеюсь он успеет восстановится к ЧМ-2018 

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал эпизод с травмой полузащитника «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».
Салах получил повреждение в столкновении с защитником мадридской команды Серхио Рамосом.
«Подобное случается в футболе. Сложно во время финала Лиги чемпионов думать о чемпионате мира. Салаху просто не повезло.
Желаю ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться от травмы к чемпионату мира. Хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки», — цитирует Суареса Telenoche.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Уругвая встретится с командами Египта, России и Саудовской Аравии.