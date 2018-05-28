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Суарес: желаю Салаху всего наилучшего, надеюсь он успеет восстановится к ЧМ-2018
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Суарес: желаю Салаху всего наилучшего, надеюсь он успеет восстановится к ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал эпизод с травмой полузащитника «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».
Салах получил повреждение в столкновении с защитником мадридской команды Серхио Рамосом.
«Подобное случается в футболе. Сложно во время финала Лиги чемпионов думать о чемпионате мира. Салаху просто не повезло.
Желаю ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться от травмы к чемпионату мира. Хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки», — цитирует Суареса Telenoche.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Уругвая встретится с командами Египта, России и Саудовской Аравии.
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