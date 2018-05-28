Суарес: желаю Салаху всего наилучшего, надеюсь он успеет восстановится к ЧМ-2018

Салах получил повреждение в столкновении с защитником мадридской команды Серхио Рамосом.

«Подобное случается в футболе. Сложно во время финала Лиги чемпионов думать о чемпионате мира. Салаху просто не повезло.

Желаю ему всего наилучшего, чтобы он успел восстановиться от травмы к чемпионату мира. Хочу, чтобы во всех командах были сильнейшие игроки», — цитирует Суареса Telenoche.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Уругвая встретится с командами Египта, России и Саудовской Аравии.