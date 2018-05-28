Александр Филимонов: Выход из группы на ЧМ будет чудом 

«Ко мне до сих пор подходят болельщики »Спартака» и благодарят за счастливые годы. Матч с Украиной? В начале 2000-х не было ни одного стадиона, где бы мне не припоминали эту игру. Чемпионат мира 2018 года? Если команда выйдет из группы — это будет чудо. Проигрываем французам в товарищеском матче, но многие остались довольны игрой команды. А 20 лет назад мы тех же французов обыгрывали. И мы заслуживали того успеха. Теперь же видно, что соперник даже не на максимуме забивает сборной России три гола", — сказал 44-летний Филимонов в эфире «Матч ТВ».