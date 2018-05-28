Ещё
Александр Филимонов: Выход из группы на ЧМ будет чудом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Филимонов: Выход из группы на ЧМ будет чудом 

Советский спорт 1 час назад
«Ко мне до сих пор подходят болельщики »Спартака» и благодарят за счастливые годы. Матч с Украиной? В начале 2000-х не было ни одного стадиона, где бы мне не припоминали эту игру. Чемпионат мира 2018 года? Если команда выйдет из группы — это будет чудо. Проигрываем французам в товарищеском матче, но многие остались довольны игрой команды. А 20 лет назад мы тех же французов обыгрывали. И мы заслуживали того успеха. Теперь же видно, что соперник даже не на максимуме забивает сборной России три гола", — сказал 44-летний Филимонов в эфире «Матч ТВ».
Советский спорт: последние новости
Патрик Фишер: Я очень горд тем, что мы сделали, это невероятно Министр спорта Египта: Продолжительность лечения Салаха займет около двух недель Давор Шукер: Сборная Хорватии способна побороться за выход в полуфинал чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»20
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе27
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов44
Овечкин пошутил про пожелания от Путина1
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение