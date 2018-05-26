Ещё
Бадминтон — Кубок Томаса 2018: японская сборная вышла в финал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бадминтон — Кубок Томаса 2018: японская сборная вышла в финал 

ИА Синьхуа 26 мая 2018
Фото: ИА Синьхуа
Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
ИА Синьхуа: последние новости
Китайские волейболистки победили сборную Таиланда в матче Лиги наций в Аомэне Бадминтон - Кубок Томаса 2018: Китай обыграл Францию Бадминтон -- Кубок Убер-2018: китайская сборная обыграла команду Малайзии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе38
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»44
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов44
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Антигерою финала ЛЧ угрожают убийством12
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение