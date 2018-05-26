Бадминтон — Кубок Томаса 2018: японская сборная вышла в финал

Бангкок, 26 мая / Синьхуа / — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.

Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.

Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.

Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.