Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.
Бангкок, 26 мая /Синьхуа/ — В пятницу сборная Японии, обыграв сборную Дании со счетом 3:2, вышла в финал Кубка Томаса — 2018 года, проходящего в столице Таиланда Бангкоке.