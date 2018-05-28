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Португалия — Тунис: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00
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Португалия — Тунис: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00 

Чемпионат.com 1 час назад
Сегодня, 28 мая, в Браге, на стадионе «АХА — Мунисипал-ди-Брага», состоится товарищеский матч между сборными командами Португалии и Туниса. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Тунис.
Ранее команды встречались друг с другом один раз и сыграли вничью.
В сборную Португалии вызван полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Из-за травмы, из сборной Туниса, выбыл полузащитник Юссеф Мсакни.
На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной Португалии предстоит встретиться с Испанией, Ираном и Марокко. В свою очередь, Тунис сыграет с Англией, Бельгией и Панамой.
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