Дзагоев: Бразилия показалась космосом, с остальными можно играть

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился мыслями об уровне соперников национальной команды по контрольным матчам, приуроченным к подготовке к чемпионату мира — 2018 и проходившим осенью и весной.

«К кому из осенних и весенних топ-соперников сборной России применим эпитет Слуцкого «космос»? Мне Бразилия показалась космосом. С остальными можно играть», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.

В контрольном матче со сборной Бразилии, проходившем в Москве 23 марта, россияне потерпели поражение со счётом 0:3.