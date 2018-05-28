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Дзагоев: Бразилия показалась космосом, с остальными можно играть
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Дзагоев: Бразилия показалась космосом, с остальными можно играть 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился мыслями об уровне соперников национальной команды по контрольным матчам, приуроченным к подготовке к чемпионату мира — 2018 и проходившим осенью и весной.
«К кому из осенних и весенних топ-соперников сборной России применим эпитет Слуцкого «космос»? Мне Бразилия показалась космосом. С остальными можно играть», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Денису Целых.
В контрольном матче со сборной Бразилии, проходившем в Москве 23 марта, россияне потерпели поражение со счётом 0:3.
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