Прогноз на матч Аргентина — Гаити: победят ли крупно «альбиселесте»

Аргентина — Гаити. Прогноз на товарищеский матч (30.05.2018, 02:00 мск).

Сборная Аргентины начнёт финальный этап подготовки к чемпионату мира разминочным матчем против сборной Гаити. В этом матче аргентинцы должны поработать над наработкой атакующих связей и реализацией моментов, потому как соперник существенно уступает по уровню игры. Букмекеры ждут разгрома, предлагая на чистую победу хозяев поля чисто символический коэффициент 1.03.

Сборная Аргентины

Сборная Аргентины всерьёз заставила понервничать своих болельщиков по ходу отборочного турнира к чемпионату мира в России. До последнего тура была реальная угроза полного провала, но в самый ответственный момент аргентинцы обыграли в гостях Эквадор (3:1), благодаря хет-трику Месси, в то время как конкуренты потеряли очки. Но радоваться аргентинским болельщикам рановато, потому как проблемы у команды Хорхе Сампаоли никуда не делись, и лучшим подтверждением этого стало унизительное поражение в марте в Мадриде от сборной Испании сор счётом 1:6.

Сборная Гаити

Сборная Гаити нечасто собирается на товарищеские матчи — за последние 4 года было сыграно лишь 6 поединков. Последний из них был в ноябре прошлого года, и тогда гаитяне обыграли в гостях сборную ОАЭ (1:0). В отборе на чемпионат мира команда Гаити выбыла ещё на предварительной стадии, набрав только 4 очка за 6 туров в группе с Коста-Рикой, Панамой и Ямайкой.

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут матч Аргентина — Гаити в прямом эфире, начиная с 01:55 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи будет доступна на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Сборная Аргентины ни разу не проигрывала команде Гаити: +3=1-0, разница мячей 10:2. Единственный раз гаитянам удалось сыграть вничью с аргентинцами на Панамериканских играх в 1971-м году. За последние 40 лет команды встречались между собой лишь однажды — это был товарищеский матч 2010-го года, когда аргентинцы победили со счётом 4:0 (Бертольо 33', 56', Палермо 42', Бланко 50').

Интересные факты

В двух из трёх последних контрольных матчей сборная Аргентины пропускала не менее четырёх голов (2:4, 2:0, 1:6);

Сборная Аргентины выиграла лишь 3 из последних восьми матчей (+3=3-2, 10:12);

Сборная Аргентины никогда ранее не проигрывала сборной Гаити (+3=1-0, 10:2);

В пяти из последних шести матчей сборной Гаити забивалось не менее трёх голов (+4=1-1, 15:12).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"