Алаба может не сыграть со сборной России

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода рассказал о состоянии защитника национальной команды и мюнхенской «Баварии» Давида Алабы в преддверии контрольного матча с Россией.

«Выйдет ли Алаба против России? Не знаю, он сказал, что ему намного лучше. Но решение мы примем перед матчем», — передаёт слова Фоды корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров

Контрольный матч между сборными Австрии и России состоится завтра, 30 мая, в Инсбруке, на стадионе «Тиволи-Ной». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.