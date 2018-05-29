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Алаба может не сыграть со сборной России
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Алаба может не сыграть со сборной России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода рассказал о состоянии защитника национальной команды и мюнхенской «Баварии» Давида Алабы в преддверии контрольного матча с Россией.
«Выйдет ли Алаба против России? Не знаю, он сказал, что ему намного лучше. Но решение мы примем перед матчем», — передаёт слова Фоды корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Контрольный матч между сборными Австрии и России состоится завтра, 30 мая, в Инсбруке, на стадионе «Тиволи-Ной». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
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