Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Шотландию

Сборная Перу в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла команду Шотландии в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Насьональ» в Лиме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счёт был открыт на 37-й минуте, когда Кристиан Куэва реализовал пенальти. Окончательный итог встречыи установил форвард «Локомотив» Джефферсон Фарфан , отличившийся на 47-й минуте.

Видео также доступно в «твиттере» на канале America.

Соперниками сборной Перу по Группе С будут Франция, Дания и Австралия. Первый свой матч на ЧМ-2018 перуанцы проведут против сборной Дании 16 июня.