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Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Шотландию
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Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Шотландию 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Перу в рамках подготовки к чемпионату мира обыграла команду Шотландии в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Насьональ» в Лиме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счёт был открыт на 37-й минуте, когда Кристиан Куэва реализовал пенальти. Окончательный итог встречыи установил форвард «Локомотив» Джефферсон Фарфан, отличившийся на 47-й минуте.
Видео также доступно в «твиттере» на канале America.
Соперниками сборной Перу по Группе С будут Франция, Дания и Австралия. Первый свой матч на ЧМ-2018 перуанцы проведут против сборной Дании 16 июня.
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