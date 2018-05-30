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Гол игрока «Локомотива» помог сборной Перу победить команду Шотландии
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Гол игрока «Локомотива» помог сборной Перу победить команду Шотландии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Перу одержала победу над командой Шотландии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Лиме на стадионе «Насьональ», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кристиан Куэва и Джефферсон Фарфан, выступающий за московский «Локомотив».
Перуанские футболисты примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Перу сыграет в группе C с командами Франции, Австралии и Дании.
В рамках подготовки к мировому первенству футболисты Перу также сыграют с командами Саудовской Аравии и Швеции.
Футбол. Товарищеский матч Перу — Шотландия — 2:0 Голы: 1:0 — Куэва, 37 (пенальти); 2:0 — Фарфан, 47
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