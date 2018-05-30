Гол игрока «Локомотива» помог сборной Перу победить команду Шотландии

Сборная Перу одержала победу над командой Шотландии в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Лиме на стадионе «Насьональ», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Кристиан Куэва Джефферсон Фарфан , выступающий за московский «Локомотив».

Перуанские футболисты примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Перу сыграет в группе C с командами Франции, Австралии и Дании.

В рамках подготовки к мировому первенству футболисты Перу также сыграют с командами Саудовской Аравии и Швеции.

Футбол. Товарищеский матч Перу — Шотландия — 2:0 Голы: 1:0 — Куэва, 37 (пенальти); 2:0 — Фарфан, 47