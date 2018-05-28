РФС может заплатить чехам за товарищеский матч

Сборная России через 2 года может сыграть со сборной Чехии при подготовке к чемпионату Европы 2020 года. При этом есть информация, что российская федерация заплатит за эту встречу 160 тысяч евро.

"Пока мы живем в 2018 году, сборная России уже отправляется в 2020-й. Да, эти ребята договорились (за бабки, конечно) со сборной Чехии на товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020.

Видимо, победа на ЧМ-2018 — вопрос решенный, поэтому наши не жалеют денег для покорения следующих вершин. За товарняк наши отвалят чехам 160 тысяч евро. Можно было бы дешевле, но для этого надо играть хотя бы на уровне Мозамбика", — гласит сообщение в телеграмм-канале «Мутко против».