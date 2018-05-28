Ещё
РФС может заплатить чехам за товарищеский матч
Далее:
Читайте также:
Ещё

РФС может заплатить чехам за товарищеский матч 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная России через 2 года может сыграть со сборной Чехии при подготовке к чемпионату Европы 2020 года. При этом есть информация, что российская федерация заплатит за эту встречу 160 тысяч евро.
"Пока мы живем в 2018 году, сборная России уже отправляется в 2020-й. Да, эти ребята договорились (за бабки, конечно) со сборной Чехии на товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2020.
Видимо, победа на ЧМ-2018 — вопрос решенный, поэтому наши не жалеют денег для покорения следующих вершин. За товарняк наши отвалят чехам 160 тысяч евро. Можно было бы дешевле, но для этого надо играть хотя бы на уровне Мозамбика", — гласит сообщение в телеграмм-канале «Мутко против».
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Португалия - Тунис: вернут ли португальцы уверенность в своих силах Прогноз на матч Турция - Иран: кто из географических соседей окажется сильнее ​Главный тренер сборной Германии сделал выбор между Месси и Роналду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина18
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Загитова передарила квартиру36
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»50
Почти все украинские клубы оказались в сговоре
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение