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Нигерия и ДР Конго сыграли вничью в товарищеском матче
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Нигерия и ДР Конго сыграли вничью в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Нигерии по футболу сыграла вничью с Демократической Республикой Конго в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в России, сообщает "Советский спорт".
Матч завершился со счетом 1:1. В составе национальной команды Нигерии отличился защитник Виллиам Трос-Эконг, а на 78 минуте счет с пенальти сравнял нападающий сборной ДР Конго Бен Маланго.
Форвард английского «Лестера», выступавший в московском ЦСКА на правах аренды, Ахмед Муса вышел на замену на 73 минуте встречи.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные). Нигерия — ДР Конго — 1:1 Голы: 1:0 — Трост-Эконг, 15 1:1 — Бен Маланго, 78 (пен)
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер может пропустить ЧМ-2018.
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