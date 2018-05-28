Нигерия и ДР Конго сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Нигерии по футболу сыграла вничью с Демократической Республикой Конго в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в России, сообщает "Советский спорт"

Матч завершился со счетом 1:1. В составе национальной команды Нигерии отличился защитник Виллиам Трос-Эконг, а на 78 минуте счет с пенальти сравнял нападающий сборной ДР Конго Бен Маланго.

Форвард английского «Лестера», выступавший в московском ЦСКА на правах аренды, Ахмед Муса вышел на замену на 73 минуте встречи.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные). Нигерия — ДР Конго — 1:1 Голы: 1:0 — Трост-Эконг, 15 1:1 — Бен Маланго, 78 (пен)

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер может пропустить ЧМ-2018.