«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию товарищеского матча Австрия — Россия

Товарищеский матч Австрия — Россия состоится в Инсбруке на стадионе «Тиволи-Ной» 30 мая.

Федеральный телеканал «Матч ТВ», интернет сайты matchtv.ru, sportbox.ru и приложение «Матч клуб» предложат зрителям прямую трансляцию встречи, которая выйдет в эфир в 21:40.

Комментировать матч будет Нобель Арустамян. В преддверии матча в 21:00 на телеканале выйдет программа «Все на футбол», в которой ведущий в студии обсудит шансы соперников, перспективы игры и состояние команд — участников товарищеского матча с Александром Кержаковым , который на Чемпионате мира вместе с Сергеем Семкаком и Денисом Глушаковым будет работать на канале во время ЧМ.

Эксперты будут работать в студии, которую «Матч ТВ специально построит на Воробьёвых горах на время Мундиаля. Студия будет выглядеть в виде большого прозрачного футбольного мяча, окруженного орбитами. Она будет выполнена из стекла, и будет покрыта какой-то специальной пленкой, которая будет регулировать прозрачность стекла, позволяя использовать само солнце как основной источник света.

В рамках подготовки к Мундиалю, сборная России проведет два товарищеских матча — со сборной Австрии в ближайшую среду, а уже 5 июня соперником нашей сборной станет сборная Турции, которую также покажет телеканал „Матч ТВ“. Этот матч также будет предваряться специальным выпуском программы „Все на футбол“.

Кроме того, телеканал не обойдет своим вниманием и игры соперников сборной России по группе. 6 июня зрители „Матч ТВ“ смогут увидеть товарищеский матч между сборными Бельгии и Египта, а на следующий день понаблюдать за игрой Уругвай — Узбекистан. ​