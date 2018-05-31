Ещё
Вратарь сборной Уругвая Муслера избежал травмы и сыграет на чемпионате мира–2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь сборной Уругвая Муслера избежал травмы и сыграет на чемпионате мира–2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь «Галатасарая» и сборной Уругвая Фернандо Муслера сумел избежать травмы руки, которая, как сообщалось ранее, может помешать ему выступить на чемпионате мира — 2018.
Как утверждает Tirandoparedes.com.uy, врачи приняли решение не делать рентген футболисту, поскольку дискомфорт в его руке прошёл. Ожидается, что в пятницу Муслера вернётся к полноценным тренировкам с национальной командой.
Уругвай является соперником сборной России по групповому этапу чемпионата мира — 2018. Также команде предстоит встретиться с Египтом и Саудовской Аравией.
Чемпионат.com: последние новости
Акинфеев: нагрузки — это нелепые отмазки. Сборная России должна улучшать игру Министр спорта Египта: продолжительность лечения Салаха составит две недели Черчесов повторил антирекорд Слуцкого и Бышовца по числу матчей подряд без побед
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ86
Черчесов объяснил стыдное поражение России433
Что это было, Россия? Ужас какой-то79
Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»1
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение