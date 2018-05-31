Вратарь сборной Уругвая Муслера избежал травмы и сыграет на чемпионате мира–2018

Вратарь «Галатасарая» и сборной Уругвая Фернандо Муслера сумел избежать травмы руки, которая, как сообщалось ранее, может помешать ему выступить на чемпионате мира — 2018.

Как утверждает Tirandoparedes.com.uy, врачи приняли решение не делать рентген футболисту, поскольку дискомфорт в его руке прошёл. Ожидается, что в пятницу Муслера вернётся к полноценным тренировкам с национальной командой.

Уругвай является соперником сборной России по групповому этапу чемпионата мира — 2018. Также команде предстоит встретиться с Египтом и Саудовской Аравией.