Португалия упустила победу над Тунисом, ведя в два мяча

В Браге завершился товарищеский матч между участниками чемпионата мира 2018 года. Сборная Португалии принимала Тунис и довольствовалась ничьей, хотя уже к 34-й минуте вела в счете в два мяча.

На 22-й минуте после передачи Рикарду Куарежмы отличился Андре Силва, а на 34-й забил Жоау Мариу (2:0). Сборная Туниса отыграла один мяч еще до перерыва. Гол в активе Аниса Бадри.

Во втором тайме подопечные Набила Маалула сравняли счет и удержали ничейный результат. От поражения Тунис спас Фахреддин Бен Юссеф (2:2).

Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в группе В вместе с Испанией, Марокко и Ираном. Первый матч португальцы проведут 15 июня против испанцев в Сочи.

Тунис в группе G сыграет с Англией, Бельгией и Панамой. Первый матч состоится 18 июня в Волгограде с англичанами.

Товарищеский матч

Португалия — Тунис 2:2 (2:1)

Голы: Силва, 22 (1:0), Мариу, 34 (2:0), Бадри, 39 (2:1), Бен Юссеф, 64 (2:2).