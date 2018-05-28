Ещё
Португалия упустила победу над Тунисом, ведя в два мяча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Португалия упустила победу над Тунисом, ведя в два мяча 

SPORT24.ru 42 минуты назад
В Браге завершился товарищеский матч между участниками чемпионата мира 2018 года. Сборная Португалии принимала Тунис и довольствовалась ничьей, хотя уже к 34-й минуте вела в счете в два мяча.
На 22-й минуте после передачи Рикарду Куарежмы отличился Андре Силва, а на 34-й забил Жоау Мариу (2:0). Сборная Туниса отыграла один мяч еще до перерыва. Гол в активе Аниса Бадри.
Во втором тайме подопечные Набила Маалула сравняли счет и удержали ничейный результат. От поражения Тунис спас Фахреддин Бен Юссеф (2:2).
Сборная Португалии на ЧМ-2018 сыграет в группе В вместе с Испанией, Марокко и Ираном. Первый матч португальцы проведут 15 июня против испанцев в Сочи.
Тунис в группе G сыграет с Англией, Бельгией и Панамой. Первый матч состоится 18 июня в Волгограде с англичанами.
Товарищеский матч
Португалия — Тунис 2:2 (2:1)
Голы: Силва, 22 (1:0), Мариу, 34 (2:0), Бадри, 39 (2:1), Бен Юссеф, 64 (2:2).
SPORT24.ru: последние новости
Турция обыграла Иран благодаря дублю Тосуна Жиру сравнялся с Зиданом по количеству голов за сборную Франции Товарищеский матч Россия - Турция покажут в прямом эфире на Первом канале
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мельдоний: допинговый скандал может повториться65
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина41
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха2
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Шарапова не вышла на корт
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение