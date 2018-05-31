Сборные Сенегала и Люксембурга по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

ТАСС , 31 мая. Сборная Сенегала по футболу на выезде сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Люксембурга. Встреча прошла на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге.

Перед чемпионатом мира сборная Сенегала проведет еще два товарищеских матча. 8 июня сенегальцы сыграют с хорватами, а 11 июня — с южнокорейскими футболистами.

На чемпионате мира сборная Сенегала сыграет в группе H с командами Польши (19 июня, Москва, "Спартак" ), Японии (24 июня, Екатеринбург) и Колумбии (28 июня, Самара).

В другом товарищеском матче, который прошел в Женеве, сборная Марокко сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Украины. Перед началом чемпионата мира марокканцы проведут еще два матча. 4 июня сборная Марокко встретится с командой Словакии, а 9 июня — с командой Эстонии.

На чемпионате мира сборная Марокко сыграет в группе B с командами Ирана (15 июня, Санкт-Петербург), Португалии (20 июня, Москва, «Лужники») и Испании (25 июня, Калининград).