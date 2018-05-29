Ещё
Кристоф Дюгарри: «Франция не может выиграть чемпионат мира с Жиру»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристоф Дюгарри: «Франция не может выиграть чемпионат мира с Жиру» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что французам будет сложно выиграть чемпионат мира-2018. По его словам, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам вызывает игроков в национальную команду в своих личных интересах, а не командных.
— Мы не можем выиграть чемпионат мира с Жиру, — цитирует RMC Дюгарри. — Дешаму предстоит очень далеко пройти на чемпионате мира в России, чтобы заставить нас забыть о его выборе не взять Бензема в команду. Он говорит, что сделано это в интересах сборной, но на самом деле это в его собственных интересах.
Спорт-Экспресс: последние новости
Португалия сыграла вничью с Тунисом, турки обыграли Иран Балотелли отличился за сборную впервые с 2014 года Патрик Фишер: "Если бы три года назад сказали, что Швейцария будет бороться за чемпионство, я бы посмеялся"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мельдоний: допинговый скандал может повториться65
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина46
Загитова передарила квартиру37
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов48
Египтянин отомстил капитану «Реала» за Салаха2
Видео
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
07:59
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:29
Кто устроил атаку на англичан в Киеве
Футбол Статьи
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение