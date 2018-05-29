Как завершится матч Австрия — Россия? (Опрос)

30 мая состоится контрольная игра между сборными Австрии и России. Она начнется в 21:45 по московскому времени.

"Советский спорт" предлагает вам обсудить предстоящую игру и принять участие в нашем опросе.

Как завершится матч Австрия — Россия?