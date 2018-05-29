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Как завершится матч Австрия — Россия? (Опрос)
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Как завершится матч Австрия — Россия? (Опрос)
Советский спорт
1 час назад
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Фото:
LiveSport.Ru
30 мая состоится контрольная игра между сборными Австрии и России. Она начнется в 21:45 по московскому времени.
"Советский спорт"
предлагает вам обсудить предстоящую игру и принять участие в нашем опросе.
Как завершится матч Австрия — Россия?
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