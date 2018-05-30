Ещё
На товарищеский матч Австрия — Россия были реализованы все билеты
Далее:
Читайте также:
Ещё

На товарищеский матч Австрия — Россия были реализованы все билеты 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня, 30 мая, сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира — 2018 в Австрии проведёт товарищеский матч с местной национальной командой. Все билеты на игру, которая пройдёт на стадионе «Тиволи-Ной» (вместимость — 30 тыс. зрителей) в Инсбруке, были реализованы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Болельщики австрийской команды собираются устроить перформанс. На трибунах арены для них уже заготовлено 14 тысяч национальных флагов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия — России. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.
Чемпионат.com: последние новости
«Ак Барс» побывал на торжественном приёме у президента Татарстана Защитник «Монпелье» перешёл в «РБ Лейпциг» Галиулин: тяжело, когда провёл лучшие годы в «Тосно», а тебя некрасиво швыряют
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трогал за грудь»41
Губерниев отреагировал на пожелания смерти Овечкину4
Горячая бразильянка надела форму сборной России61
Овечкину пожелали смерти13
Защитник «Спартака» перешел в турецкий клуб
Видео
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
04:51
Секретное оружие: кто спасет Россию на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение