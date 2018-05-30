На товарищеский матч Австрия — Россия были реализованы все билеты

Сегодня, 30 мая, сборная России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира — 2018 в Австрии проведёт товарищеский матч с местной национальной командой. Все билеты на игру, которая пройдёт на стадионе «Тиволи-Ной» (вместимость — 30 тыс. зрителей) в Инсбруке, были реализованы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров

Болельщики австрийской команды собираются устроить перформанс. На трибунах арены для них уже заготовлено 14 тысяч национальных флагов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия — России. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени.