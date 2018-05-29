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«Одноклассники» покажут в прямом эфире матчи сборной России с Австрией и Турцией
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«Одноклассники» покажут в прямом эфире матчи сборной России с Австрией и Турцией 

Советский спорт 44 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
Социальная сеть «Одноклассники» объявила о том, что ее пользователи смогут в прямом эфире увидеть трансляции последних перед домашним чемпионатом мира контрольных матчей сборной России.
30 мая на стадионе «Тиволи Штадион Тироль» в Инсбруке пройдет матч Австрия — Россия. Трансляция начнется в 21:45 по московскому времени. Комментировать игру будут Кирилл Дышловой и Артем Борисов.
5 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч с Турцией (начало в 19:00).
Трансляция обоих матчей организлована компанией «Телеспорт».
Напомним, что «Олноклассники» уже показывали матчи сборной России. Матчи Россия — Бразилия и Россия — Франция, которые ОК транслировали совместно с компанией «Телеспорт» в марте, собрали более 10 млн просмотров. Суммарное количество зрителей двух игр превысило 7 миллионов человек. За последние полгода интерес к футболу и матчам сборной России в социальной сети вырос в пять раз. Для сравнения, игры с Аргентиной и Испанией в ноябре 2017 года набрали в сумме порядка 2 млн просмотров.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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